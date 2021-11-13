Son dakika: Sultangazi'de kaza tutanağı tutmaya giderken yine kaza yaptı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sultangazi- Arnavutköy Yolu Habipler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Yiğitoğlu idaresindeki 34 BY 8837 plakalı minibüs, Mahmutbey Kavşağı'nda maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrasında kazaya taraf olan diğer araç sürücüsü ile anlaşan Yiğitoğlu, kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru ilerledi.