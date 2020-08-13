İstanbul Sözleşmesi Eyleminde Polis Müdahalesi Ankara Kadın Platformu'nun, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme talebini protesto etmek amacıyla Kolej'deki buluşmasına polis sert şekilde müdahale etti.

Ankara Kadın Platformu'nun, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme talebini protesto etmek amacıyla Kolej'deki buluşmasına polis sert şekilde müdahale etti. Çok sayıda kadın eylemci, ifadesi alınmak üzere ve kimlik kontrolu yapılacağı gerekçesiyle gözaltına alındı

Kaynak: DailyMotion.com