İstanbul Müftüsü Yılmaz emekli oldu

İstanbul Valiliğince, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın emekliye ayrılması dolayısıyla "Kubbede Hoş Bir Seda" programı düzenlendi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Yılmaz'ın İstanbul'da yaptığı hizmetlerle ilgili hazırlanan video gösterildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programda yaptığı konuşmada, 37 yıl önce tanıştığı Yılmaz için kaleme aldığı dizeleri, "Tasavvuftu dersimiz, bekledik gelecek hocayı. 'Güzel insan' dediler, anladık görünce simayı. Nasıl da cem etmiş Allah, isimle müsemmayı. Kamil'i de var üstelik, terk etmez asla vefayı. Uzun yıllar çalıştı, terk etti hep sefayı. Gece gündüz demedi, tercih etti cefayı. Emekli oldu, kubbede bıraktı bir hoş sedayı. Kürsülerde daha çok göreceğiz inşallah hocayı." şeklinde dile getirdi.

Yılmaz'la Sakarya'da İlahiyat Fakültesinde hocalık yaptıkları zamanlarda yaşadıkları anıları paylaşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında 6 yıl birlikte çalıştıklarını, güzel işler yaptıklarını söyledi.

O dönemde eğitim hizmetlerini birlikte yürüttüklerini aktaran Erbaş, "Özellikle 4-6 yaş grubu Kuran kursları konusundaki gayretlerimiz meyvesini verdi. Bugün 200 bin kadar 4, 5, 6 yaşındaki çocuğumuz Kuran'ı öğreniyor. Peygamberimizi tanıyor. Manevi değerlerimizi tanıyor, öğreniyor. Bu konuda hocamızla birlikte gayretimiz oldu. İnşallah amel defterimize yazılmıştır." diye konuştu.

"Gençlerle ilgili yapmış olduğu çalışmalar iz bıraktı"

Erbaş, Yılmaz'ın İstanbul'da yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençlerle ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakikaten iz bıraktı. Her pazar sabahı bir camide gençlerle baş başa. Büyük Çamlıca Camisi'nde 100 bine yakın gençle sabah namazını kılmış olmamız... Oradaki kalabalığı görünce 'Elhamdülillah' dedim. O kadar gençle birlikte sabah namazı kılmak, secde ve rüku etmek mutlulukların en büyüğü. İnşallah sonraki arkadaşlarımız, hocamızın halefi, yardımcıları bunu devam ettirecekler. Çünkü bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en önemli değerlerimiz, varlıklarımız gençler. Bugün 18 milyon üniversite öncesi öğrenci, 7-8 milyon da üniversitede, toplamda 25-28 milyon öğrencimiz var. Dünyada 140 küsur ülkenin nüfusu 25 milyonun altında. Bizim o kadar çok ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. En büyük zenginlik. Ülkemizin yaş ortalaması 30-31'lerde. Buna sahip çıkmamız gerekiyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl bir proje başlattığını kaydeden Erbaş, "Her imamımıza 10 genç emanet ediyoruz. Listeler yapıyoruz. Müftülerimiz her imama 10 genci zimmetliyor. 'Genç bulamadım' diyecek tek bir imamımız yok." dedi.

"Hasan Kamil hocamız hoş bir seda bıraktı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 2 ay önce Yılmaz'ın kendisini Valilikte ziyaret ettiğini ve 5 Temmuz'da emekliliğe ayrılacağını ilettiğini aktardı.

Yılmaz'ın 45 yıldır çeşitli kurumlarda hizmetler yaptığını dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bir nefes gibi geldi geçti' diyoruz. Kamil hocayı tanımaktan ve mesai birliği yapmaktan onur duyuyorum. Bütün mesaisinde 'sadaka-i cariye olsun' duruşuyla hareket eden bir yürek. 'Bu nefesin rövanşı yoktur' diyen bir duruş. Dili, davranışı, vazifesini geometrik olarak yapmayışı, gönülden yapışı. Devamlı mütebessim ve güler yüzlü. İstanbul'da bu süre içerisinde Hasan Kamil hocamız hoş bir seda bıraktı. Ardından bütün yürekler 'Hocam biz senden razıyız. Allah da senden razı olsun' cümleleriyle onu uğurluyoruz. Aslında onu uğurlamıyoruz. Yarından itibaren tekrar ilim, irfan yoluna yani hayırlı nesil yetiştirme yoluna yine başlıyor. Ulema, ilmiyle amil ama ilmini nesillere aktarma yolunda sahih gayretini Allah'ın izniyle devam edecek."

"Görevimi hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ettim"

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Müftülüğü ile taçlanan 45 yıllık hizmet hayatının veda programına katılan bütün misafirlere teşekkürlerini iletti.

İstanbul'un zengin tarihi miras üzerinde yükselen büyük bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Yılmaz, İstanbul'un medeniyet ruhunu yansıtan önemli mekanlardan birinin Süleymaniye Camisi ve Külliyesi olduğunu, külliyenin etrafında yer alan İstanbul Müftülüğü'nün de adeta onun devamı ve bütünleyicisi olduğunu dile getirdi.

Bu mekanın önceleri Yeniçeri Ocağı'nın merkeziyken daha sonra Şeyhülislamlık makamı olduğunu hatırlatan Yılmaz, "11. İstanbul Müftüsü olarak göreve başladıktan sonra büyük bir tarih hazinesinin üstünde olduğumuz gerçeğini daha yakından görme imkanım oldu. İstanbul ve Müftülük, her ikisi de ayrı bir tarih ve hazine. Müftülük sıfatı İstanbul ile buluşunca daha derin bir anlam ve değer kazanmaktadır. İstanbul Müftülüğü görevimiz boyunca leşker-i duanın tarihteki misyonuna yakışır bir şekilde hizmet etme derdinde olduk." diye konuştu.

İstanbul Müftülüğündeki görevi süresince değerleri dünden bugüne aktarmak, dün ile bugün arasında köprü kurmak ve geleceğe kanat açmak amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul Müftülüğü sadece İstanbul'dan ibaret değil şüphesiz. İstanbul Müftülüğü'nün, Orta Doğu ve Balkanlar'da tarihi misyonu dolayısıyla çok önemli ve farklı bir değeri vardır. Gönül coğrafyamızda İstanbul Müftülüğü'ne büyük bir önem ve değer atfedildiğini bizzat gözlemleme imkanım oldu. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığından sonra İstanbul Müftülüğünü dışarıdan okunanın aksine asla bir tenzil gibi görmedim. Belki hakkını vererek tam liyakatle temsil edemesem de bu unvanı taşımaktan büyük bir onur duydum. İstanbul Müftülüğü'ndeki görevimi hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba sarfettim. İstanbul'un 39 ilçesinin her birinde hemen her hafta çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla, din gönüllülerimizle ve toplumun her kesimiyle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeye özen gösterdim. İstanbul Müftülüğü gibi köklü ve önemli bir kurumu sadece bir idari makam olarak görmedim."

İstanbul Müftüsü Yılmaz, emekliliğin kendisi için söz konusu olmadığını, yoluna üniversitede gençlerin eğitimine ve halkın hizmetine destek vererek devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Erbaş ve Yerlikaya, Yılmaz'a hediye takdim etti, davetlilerle toplu fotoğraf çekildi.

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve eski İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ile çok sayıda davetli katıldı.

