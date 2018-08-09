İstanbul Kapı'nın Altında İpek Yolu Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki 2 bin yıllık İstanbul Kapı'da restorasyon sırasında ortaya çıkartılan şapel ve eski taş ipek yolu havadan görüntülendi.

Geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmasında 3 medeniyetin izlerine rastlandı. Zafer Kapısı olarak da bilinen İstanbul Kapı'da yapılan arkeolojik kazılarda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait mermer bloklar halinde ve taştan döşenmiş yollar bulundu. Ayrıca tarihi şapelin izlerine rastlandı. Üç farklı döneme ait taş yolların İstanbul Kapı'ya paralel bin 700 metre uzaklıktaki Yenişehir Kapı'ya kadar uzandığı görüldü. Bu tarihi yapı havadan görüntülendi.

RESTORASYON İÇİN 4.5 MİLYON TL HARCANACAK

Tarihi kapıda incelemeler yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, 4 bin 970 metre ile Türkiye'nin en uzun ikinci surlarına sahip olduklarını hatırlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik'te tarihin ayağa kaldırılması noktasında hiçbir gayreti esirgemediğini anlatan Sargın, "Büyükşehrin yatırımıyla bu surları gelecek nesillere aktaracak olmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Unesco tarafından kültürel miras geçici listesine alınan İznik surlarının en gösterişlisi olan 2 bin yıllık İstanbul Kapı'nın restorasyonu için 4.5 milyon TL harcanacak.

(Halil Ataş/İHA)