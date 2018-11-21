İstanbul Havalimanı'nda Bir İlk Daha! 7/24 Hava Raporu Verilecek

Türkiye'de ilk kez bir havalimanına Meteoroloji Kulesi yapılarak 29 Ekim'de faaliyete geçti. 31 Ekim tarihinden itibaren THY'nin 5 noktaya seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'na yapılan kule, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radar ile donatıldı. Kule sayesinde hava yolu şirketlerine hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat anında verilebiliyor.

PİSTLERİ GÖZLE GÖREREK DE GÖZLEM YAPIYORLAR

Meteoroloji Kulesi yüksekliği 25 metre, analiz ofis yüksekliği ise 22 metre oldu. Meteoroloji Kulesi'nde çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullandıkları gibi aynı zamanda da havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilme imkanına kavuştu. Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi Türkiye'de de bir ilk oldu.Kule, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından hizmete açıldı.