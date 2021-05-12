İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ARİFE GÜNÜ SESSİZLİK HAKİM
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ARİFE GÜNÜ SESSİZLİK HAKİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'nda, Ramazan Bayramı arifesinde tam kapanma tedbirleri nedeniyle bu kez sessizlik hakim. Özellikle seyahat izin belgesi zorunluluğu olan iç hat uçuşlarında arife günü yolcu azlığı dikkat çekti.

Her bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'nda, Ramazan Bayramı arifesinde tam kapanma tedbirleri nedeniyle bu kez sessizlik hakim. Özellikle seyahat izin belgesi zorunluluğu olan iç hat uçuşlarında arife günü yolcu azlığı dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayıp, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma sürecinde tedbirleri devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte şehirlerarası seyahatlerde ise izin belgesi zorunluluğu bulunuyor. Her bayram tatili öncesinde havalimanı ve otogarlarda yaşanan yoğunluk bu kez yerini sessizliğe bıraktı. Tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı arifesinde İstanbul Havalimanı'nda sakinlik hakim. Havalimanında sadece seyahat izin belgesi bulunan iç hat yolcuları ile yurt dışına gidip gelenler var.

"HAVALİMANINI BÖYLE SAKİN GÖRMEK BİZE MUTLULUK VERDİ"

İşi nedeniyle bulunduğu Gürcistan'dan gelip, memleketi Samsun'a giden turizmci Metin Sinecek, diğer ülkelerin tam kapanarak salgının üstesinden geldiğini bu nedenle Türkiye'nin de huzura kavuşması için kapanmanın önemine vurgu yaptı. Sinecek, "Dünyayı saran bir hastalık var. Bu nedenle insanlarımız huzur ver refaha kavuşacaksa Türk milleti olarak kapanmayı kabul etmek zorundayız. Diğer ülkeler zaten kapanarak bu hastalığın üstesinden geldi. Biz de diyoruz ki üç, beş gün kapanma hiçbirimizi mağdur etmez. Aksine mutlu eder. Bundan sonra huzura kavuşmak için kapanmayı istiyoruz. İnsanlarımızın bayram ziyaretlerine gelmelerini istemiyoruz ama en azından iş insanlarımız, memleketinde hastası veya ölüsü olanların gitmesi insanlık vazifesi olarak değerlendiriyoruz. Havalimanının sakin olması insanların dışarıya çıkmamasının bir öncüsüdür. Maske, mesafe ve hijyen kuralları çok önemli. Bugün havalimanını böyle sakin görmek bize mutluluk verdi" dedi.

Bangladeş'ten gelip memleketi Aksaray'a gittiğini belirten Cumali Altınkaya ise, "Bangladeş'e silo montajı için gitmiştim, şimdi de tekrar memlekete dönüyorum. Havalimanı da oldukça seyrek, o kadar yoğunluk yok" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ARİFE GÜNÜ SESSİZLİK HAKİM
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ARİFE GÜNÜ SESSİZLİK HAKİM
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ARİFE GÜNÜ SESSİZLİK HAKİM
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ARİFE GÜNÜ SESSİZLİK HAKİM
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ARİFE GÜNÜ SESSİZLİK HAKİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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