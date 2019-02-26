İstanbul Havalimanı'na Taşınmada THY Uçuşlarının Nasıl Olacağı da Belli Oldu

İstanbul Havalimanı'na Atatürk Havalimanı'ndan 5 Nisan saat 03: 00'da başlayacak taşınma sırasında başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 45 saat sürecek. Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03: 00'da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL'de saat 19: 00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19: 00 ile 6 Nisan saat 02: 00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02: 00 ile 23: 59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.

Atatürk Havalimanı ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan saat 00: 00'dan itibaren kapanıyor

Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine ise havalimanı açık olacak.7 Nisan saat 00: 00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

İstanbul Havalimanı tüm yolculu seferlere 35 saat kapalı olacak

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03: 00 ile 6 Nisan saat 14: 00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14: 00 ile saat 19.00 arasınra ise İstanbul Havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19: 00 ile 00: 00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00: 00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.(Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA