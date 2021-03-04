İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz gümrük müdürlükleri personeliyle toplantı yaptı
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İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz gümrük müdürlükleri personeliyle toplantı yaptı

04.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:58
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz gümrük müdürlükleri personeliyle toplantı yaptı

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, gümrük müdürlükleri personelinin 2. grubuyla toplantı yaptı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, gümrük müdürlükleri personelinin 2. grubuyla toplantı yaptı.

Bir önceki grup personel ile geçen hafta gerçekleştirilen buluşmanın değerlendirmesi ile başlayan toplantıda; Gümrük Müdürlükleri personelinden beklentiler ve İstanbul Havalimanı'nda sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Haktankaçmaz, toplantının son bölümünde personelin görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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