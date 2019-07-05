İstanbul Havalimanı' apronunda süren operasyonlar havadan fotoğraflandı

Büyük taşınma sonrası 6 Nisan'dan bu yana tam kapasiteyle faaliyet gösteren İstanbul Havalimanı, havadan fotoğraflandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 ayında toplamda 103 bin 667 uçak trafiği gerçekleşirken, bu sürede havalimanını 15 milyon 942 bin 832 yolcu kullandı.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı, 5-6 Nisan'da gerçekleştirilen büyük taşınma sonrası tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başlamıştı. 1,4 milyon metrekarelik terminal binasıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı unvanını da elinde bulunduran İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçmesinin dördüncü ayında havadan fotoğraflandı.

Havalimanında süren operasyon havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından paylaşılan fotoğraflarda, devasa terminalin yanı sıra apronda yoğun bir şekilde gündüz ve gece operasyonlarına devam eden havayolu şirketlerinin uçakları dikkat çekti.

15 milyon 942 bin yolcu kullandı

6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteye geçen İstanbul Havalimanı'nda 1 Temmuz'a kadar her 74 saniyede bir uçak iniş ve kalkış yaptı. Haziran ayı sonuna kadar geçen sürede İstanbul Havalimanı'nı 15 milyon 942 bin 832 yolcu kullandı. Bunların 4 milyon 160 bin 247'sini iç hat yolcusu olutururken, 11 milyon 782 bin 585'ini ise dış hat yolcusu oluşturdu. Yine aynı dönemde 27 bin 889', iç hat, 75 bin 778'i dış hatlarda olmak üzere toplamda 103 bin 667 uçuş trafiği gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA