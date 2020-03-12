İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu - Haber
Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün geçen yıl gerçekleştirdiği operasyon, çalışma, proje ve faaliyetler "İEM 2019 Faaliyet Raporu"nda ayrıntılarıyla yer aldı.

12.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:02
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün geçen yıl gerçekleştirdiği operasyon, çalışma, proje ve faaliyetler "İEM 2019 Faaliyet Raporu"nda ayrıntılarıyla yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929'da söylediği, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözüyle başlayan yıllıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2019'da yıl dönümü kutlamalarında yayımladıkları mesajlara yer verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı ön sözde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla kentin, dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri haline geldiği ve kişi başına düzen polis sayısı azlığına rağmen New York, Londra ve Berlin gibi birçok dünya başkentinden daha güvenli olduğu değerlendirmesi yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm şube ilçe ve amirliklerin operasyon, çalışma, proje ve faaliyetlerinin anlatıldığı yıllık, 2 cilt ve 576 sayfadan oluşuyor. Yıllığın hazırlanmasında gazeteci Şenol Gezer, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Beyhan Gürbüz ile Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personelinin katkıları oldu.

60 milyon GBT sorgusu

Yıllıkta yer alan bilgilere göre, 2019 yılında 10 bin 334 uygulama yapıldı. Yaklaşık 60 milyon kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 130 bin 505 şüpheli yakalandı. Geçen yıl 7 bin 180 silah ve 13 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Önemli operasyonlar

Yıl içerisinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 207 şüpheliden 462'si tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 209 operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 1682 şüpheliden 643'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt içi ve dışında yaptığı önemli operasyonlarda 13 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Terör olaylarında ciddi düşüş

Yıllıkta, İstanbul'da 2016'da 623, 2017'de 144 ve 2018'de 33, geçen yıl da 56 terör olayının meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, DHKP/C'nin sözde örgüt lideri Ümit İlter ile çok sayıda üst düzey sorumlusunun yanı sıra, PKK, DEAŞ, MLKP ve FETÖ'den de önemli isimler yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda da aralarında nadide eserlerin bulunduğu 2 bin 521 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca, yıllıkta diğer ilçe ve şubelerin de çalışmalarına geniş yer verildi.

AA'ya teşekkür

Yıllıkta, aralarında Anadolu Ajansı muhabirleri Halil Demir ve Hüseyin Bağış'ın da yer aldığı bazı basın mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Uğur Akkuş Ebru Şallı Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:12:11. #1.14#