İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM

12.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:59
İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştıKoronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM
İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven USTA

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