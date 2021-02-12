İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM
12.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:59
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştıKoronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven USTA