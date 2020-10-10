Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
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Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

10.10.2020 01:47 | Son Güncelleme: 10.10.2020 02:11

Son dakika haberler: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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