İstanbul'da Riva açıklarında sürüklenen 2 tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva açıklarında sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu 2 teknenin kıyıya çekildiğini bildirdi.
20.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:18
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva açıklarında sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu 2 teknenin kıyıya çekildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Riva Kabakoz mevkisinde sürüklenen ve içinde toplam 5 kişi bulunan 2 tekne, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'na emniyetle çekilmiştir." bilgisi verildi.
Kaynak: AA