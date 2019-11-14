- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif...
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- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif...

- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurtdışına çıkış yasağı koyuldu.

14.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:49

- 'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurtdışına çıkış yasağı koyuldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif...
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