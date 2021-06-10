İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM ve D100 karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu ise bu saatler itibarıyla normal seyrinde devam ediyor.

D-100 karayolu Edirne istikametinde Avcılar girişi, Haramidere kavşağı ile Ankara istikametinde Sefaköy, Şirinevler ile Cevizlibağ mevkilerinde aralıklı olarak, Basın Ekspres Yolu, TEM Otoyolu, Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu Göztepe, Üsküdar, Bostancı, Kadıköy, Pendik, Kartal, Ümraniye, Beylerbeyi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü ve köprü bağlantı yollarında trafik akıcı devam ediyor.

TEM Çamlıca, Samandıra kavşağı, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda da trafik açık seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre saat 19.10 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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