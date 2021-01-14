İstanbul'da kar hazırlığı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da kar hazırlığı başladı

14.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:48
İstanbul'da kar hazırlığı başladı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından İstanbul'un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından İstanbul'un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı. D-100 Karayolu'nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından kar yağışı yurdun farklı noktalarını etkilemeye başladı. Meteoroloji aynı uyarıyı İstanbul için de yaptı. Uyarının ardından kent genelinde kar hazırlıkları başladı. Kentin belirli noktalarında kar küreme araçları hazır şekilde beklemeye başladı. D-100 Karayolu'nun kenarlarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Büyükçekmece rampasında bekleyen kar küreme araçları görüntülendi.

(Fotoğraf)


İstanbul'da kar hazırlığı başladı
İstanbul'da kar hazırlığı başladı
İstanbul'da kar hazırlığı başladı
İstanbul'da kar hazırlığı başladı
İstanbul'da kar hazırlığı başladı
İstanbul'da kar hazırlığı başladı
İstanbul'da kar hazırlığı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Taşdemir İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kar hazırlığı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:48:07. #1.14#
title