İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı
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İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı Üsküdar'da polis ve zabıta ekiplerince yapılan 'dilenci' operasyonunda, 4'ü kadın 11 kişi hakkında işlem yapıldı İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

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İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı

Üsküdar'da polis ve zabıta ekiplerince yapılan 'dilenci' operasyonunda, 4'ü kadın 11 kişi hakkında işlem yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, köprü altlarında bir dizi denetim yapan emniyet ekipleri, yakaladıkları dilencilere idari para cezası uyguladı.

Toplumun huzurunu ve kamu düzeninin bozulmasına neden oldukları gerekçe gösterilen dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 4'ü kadın 7 şahıs hakkında "Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereğince "Dilencilik Yapmaktan" idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 farklı kişi hakkında Kabahatler Kanununun 37. Maddesi gereğince "Seyyar Satıcılık" yapmaktan idari işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında bazı kişilerin 'hasta' taklidi yaptıkları göze çarparken, bir kişinin de kolunu bezle sararak 'sakat' numarası yaptığı dikkat çekti.

İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı
İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı
İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı
İstanbul'da 'dilenci' operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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