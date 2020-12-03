İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

03.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:26
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da Anadolu yakasında Sancaktepe'de başta olmak üzere 9 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da Anadolu yakasında Sancaktepe'de başta olmak üzere 9 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a Anadolu Yakası'nda Sancaktepe başta olmak üzere toplam 9 ilçede tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat polisleri öncülüğünde bu adreslere giren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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(Aykut Zor/İHA)

İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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