İstanbul'da çocuklar ikinci kez sokağa çıktı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar güneşin tadını çıkardı.

Sarayburnu, Yenikapı ve Ataköy sahillerindeki parklar da yürüyüşe çıkan çocuklar ve aileleriyle doldu.

Üsküdar, Kuzguncuk ve Altunizade'de cadde ve sokaklarda paten kayan ve scooter kullanan çocuklar, açık havada oyun oynamanın tadını çıkardı. Çocukların ve ebeveynlerinin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak dışarıda vakit geçirdiği gözlendi.

Üsküdar sahilde anne, babalarıyla yürüyüş yapan çocuklar, kuşları ve sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmedi.

Kuzguncuk sahilde yer alan yeşil alanlarda ve parklarda ise bazı çocukların arkadaşlarıyla oyunlar oynadığı ve spor faaliyetleri yaptıkları görüldü.

Beyoğlu'nda da çocuklar, aileleriyle beraber parklara akın etti. Salıncakta sallanan, paten ve kaykay kullanan çocukların mutlu olduğu görüldü. Çoğu veli, sıcak havanın da etkisiyle ağaçlık alanları ve gölgelikleri tercih etti.

Beykoz'da da çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasının belirli saatler aralığında kaldırılması sonrası parklara ve deniz kenarlarına gitti.

Poyrazköy'de 7 yaşındaki oğlu Kerem'i dışarı çıkaran Gökmen Kanberoğlu, sokağa çıkma serbestisinin uygulandığı saat diliminin uzatılmasını isteyerek, "Havalar artık ısındı. Belirlenen saat dilimi tam güneşin tepede olduğu zamana geliyor. Bu da çocuklar için sıkıntı olabiliyor. Bence sokağa çıkma saati 1-2 saat daha erkene çekilirse faydalı olacaktır. Uygulama tabii ki güzel ama güneşin tepede olduğu saatler sıkıntılı olabiliyor." dedi.

"Arkadaşlarımı özlüyorum"

Fındıkzade Çukurbostan Parkına gelen çocuklar da çimenlerde oturdu, arkadaşlarıyla futbol oynadı.

Çocukların bir kısmının maskesiz olduğu, ailelerin ise maske konusunda hassas davrandığı görüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte ikinci defa dışarı çıkan 12 yaşındaki Ayşenur Cambaz geçen seferki izinden sonra bugünü heyecanla beklediğini ve hemen parka koştuğunu söyledi.

Evde kalmanın zorluklarını anlatan Cambaz, "Gerçekten canımız çok sıkıldı. Arkadaşlarımla sürekli görüntülü konuşmalar yapıyorum. Yine de göremediğimiz için birbirimizi çok özlüyoruz." diye konuştu.

Murat Aral da parka getirdiği 5 yaşındaki oğlunun dışarıda oynamayı çok özlediğini, sabah erkenden uyanıp heyecanla sokağa çıkmayı beklediğini söyledi.

Öte yandan meydan, sokak ve sahillerde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahildeki ailelere evlerinden yürüyüş mesafesi kadar uzaklaşmaya izin verildiğini ve sahil kesimini kullanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Zabıta ekipleri de banklarda yakın oturan aileleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA