İstanbul'da Açık Kapı'ya 2020'de 813 bin 260 başvuru yapıldı
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İstanbul'da Açık Kapı'ya 2020'de 813 bin 260 başvuru yapıldı

25.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:06

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Açık Kapı'ya 2020 yılında toplam 813 bin 260 başvuru yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Açık Kapı'ya 2020 yılında toplam 813 bin 260 başvuru yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 2018 yılından bu yana hizmet veren Açık Kapı çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı.

Mesajında 2020 yılında İstanbul genelinde Açık Kapı'ya yapılan başvuruların yüzde 99'unun cevaplandırıldığını belirten Vali Yerlikaya, "İyi günde ve kötü günde devletimizin şefkat eli, vatandaşımızın hep yanında." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızca başlatılan Açık Kapı çalışmaları 2018 Mayıs'ından itibaren Valiliğimiz ve 36 ilçemizde hizmet veriyor. Burada görevli uzmanlarımız, vatandaşlarımızın şahsen veya internet üzerinden taleplerini dikkat ve özenle alıyor, ilgili kurumlara bildirip çözüme kavuşturuyor. Güleryüz, samimiyet, çözüm milletin kapısı Açık Kapı'da."

İstanbul'da Açık Kapı'ya 2020'de 813 bin 260 başvuru yapıldı
İstanbul'da Açık Kapı'ya 2020'de 813 bin 260 başvuru yapıldı
İstanbul'da Açık Kapı'ya 2020'de 813 bin 260 başvuru yapıldı
İstanbul'da Açık Kapı'ya 2020'de 813 bin 260 başvuru yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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