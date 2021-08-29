İstanbul'da, 32 ayrı hırsızlığa karıştığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'un farklı ilçelerindeki 32 otomobilden araç sahiplerine ait değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un farklı ilçelerindeki 32 otomobilden araç sahiplerine ait değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi'de meydana gelen 32 otomobilden hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 7 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Görüntülerde, tenha sokaklarda park halindeki otomobilleri hedefleyen şüphelilerin başka araçla bu otomobillere yanaşarak, yüzleri maskeli biçimde hırsızlık yaptıkları yer alıyor.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin toplamda 250'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlenirken şüphelilerin otomobil sahiplerine verdiği zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu