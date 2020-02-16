İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

16.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:12

İstanbul bu hafta, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, 19-22 Şubat'ta klasik Fransız tiyatrosunun kurucularından Moliere'in yazdığı son oyun "Hastalık Hastası" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, modern İspanyol tiyatrosunun önemli temsilcilerinden Jose Sanchis Sinisterra'nın kaleme aldığı "Ay, Caramela!" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Pulitzer ve "Tony" ödülleri alan senaryo ve oyun yazarı John Patrick'in eseri "Tatlı Kaçık", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Gökhan Aktemur'un Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak yazdığı "Karıncalar- Bir Savaş Vardı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı "Kahvede Şenlik Var", Ümraniye Sahnesi'nde Amerikan toplumunun vitrininde sunulan kutsal aile kavramının irdelendiği "Vahşi Batı", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nezihe Meriç'in yazdığı "Çin Sabahta" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan "Matruşka" sahnelenecek.

Ahmet Mithad Efendi'nin romanından uyarlanan ve "yanlış batılılaşma" konusunu ironik bir yaklaşımla ele alan müzikli oyun "Felatun Bey ile Rakım Efendi" de 20, 21 ve 22 Şubat'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise 20 ve 21 Şubat'ta "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.

"Harikalar Mutfağı" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sergileneceği 23 Şubat'ta, "Rüya" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Peri Kızı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Ümraniye Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosu ise İskender Pala'nın kaleme aldığı iki perdelik "Leyla ile Mecnun" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Nazi işgali altındaki Fransa'da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya Ku¨ltu¨r Bakanlıgˆı sorumlusu Fischer arasında geçen sorgulamaları, çatışmaları ve hesaplaşmaları konu alan "Bir Picasso"yu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD'de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan "Bir Peri Masalı Radyum Kızları"nı Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 18-23 Şubat'ta sahneleyecek.

Bir yandan yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken diğer yandan bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorgulayan "Düdüklüde Kıymalı Bamya" 18-22 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'ye, Rusya'nın kaotik geçiş dönemi yazarlarından Anton Çehov'un kaleme aldığı "Aziz Dostum Çehov" 20-23 Şubat'ta Garibaldi Salon 2'ye, Ray Cooney'in yazdığı Haldun Dormen'in çevirip yönettiği "Karmakarışık" da 21, 22 ve 23 Şubat'ta Zeytinburnu Sahnesi'ne konuk olacak.

Çocuk oyunu "Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde" ise 20-23 Şubat'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde minik izleyicilerini ağırlayacak.

Sahne sanatları ve konserler

Klarnetçi Andreas Ottensamer, yarın Borusan Quartet'le birlikte Kadıköy Süreyya Operası'nda Mozart'ın Klarnetli Beşlisi'ni seslendirirken, Zorlu PSM'de Levon Taberyan'ın yönetimindeki Yolcu dans tiyatrosunun gala gösterimi yapılacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na (CRR) yarın Fransız caz sahnesinin önemli sanatçılarından Vincent Peirani, 19 Şubat'ta Claus Peter Flor yönetimindeki Strazburg Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği "Uluslararası Çaykovski Yarışması" birincisi Fransız piyanist Alexandre Kantorow, 20 Şubat'ta ise "Carmen" gösterisiyle dünyanın en ünlü Flamenko dansçılarından ve koreograflarından Antonio Gades'in eserlerini yaşatmaya devam eden Antonio Gades Topluluğu konuk olacak.

Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüren "Zengin Mutfağı", yarın, 18 ve 19 Şubat'ta Dasdas Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Haldun Taner'in, ilk sahnelenişinin üzerinden 56 yıl geçen ünlü eseri "Keşanlı Ali Destanı", tekrar sahnelere dönecek. Oyun, 20 Şubat'taki ilk gösteriminin arından 29 Şubat ile 7 ve 27 Mart'ta TİM Show Center'da sahnelenecek.

Sanatta 40. yılını kutlayan Yeni Türkü, senfonik bir konser ve sürpriz konuklarla 21 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

Sergi, fuar ve paneller

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Güneydoğu Anadolu'nun Göbeklitepe Kültürü" isimli konferans kapsamında yarın İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde tüm yönleriyle Göbeklitepe'yi anlatacak.

Eski bakan, iletişim bilimci, akademisyen ve yazar Nabi Avcı, Zeytinburnu Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "Konuşmalar" söyleşisine konuk olacak.

Kurulduğu günden bu güne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Tunus, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da konserler veren İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu 18 Şubat'ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

Avusturya ve Türkiye'den 22 sanatçının eserlerinden oluşan "Viyana-İstanbul Kültür Sanat Buluşması" isimli sergi, Viyana'nın ardından 18 Şubat'ta Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezinde kapılarını açacak.

Matrakçı Nasuh'un İzinde "Menazilname" sergisi 20 Şubat'ta İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılacak.

Türkiye'de ilk kez Grand Pera'da gerçekleştirilecek olan Feyk Fest'te hem dünyaca ünlü grupların şarkılarını seslendirecek tribute gruplar bir araya gelecek. Hafızalara kazınan efsaneleşmiş filmlerin özel gösterimleriyle müzik ve film tutkunlarına kapılarını açan etkinlik, 22 Şubat'ta özel film gösterimleriyle başlayacak.

"Konuşan Resimler-Bu Toprakların Ozanları" sergisinde, bu toprakların unutulmaz ozanlarının öyküleri, resim, sesli metin ve müzikle günümüze taşınacak. Sergi, 22 Şubat-1 Mart'ta Yapı Kredi Bomontiada 4. katta gerçekleşecek.

Yazar ve doktor Süheyl Ünver'i anma programı Üsküdar Belediyesi tarafından, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenecek. 22 Şubat'ta yapılacak söyleşide konuşmacı olarak Prof. Dr. F. Çiçek Derman, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar ve Prof. Uğur Derman yer alacak.

Kaynak: AA