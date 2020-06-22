İstanbul Boğazı'na sıfır binanın çatısı alev alev yandı
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İstanbul Boğazı'na sıfır binanın çatısı alev alev yandı

Sarıyer'de İstanbul Boğazı'na sıfır konumda bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı.

İstanbul Boğazı'na sıfır binanın çatısı alev alev yandı
22.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:26

Sarıyer'de İstanbul Boğazı'na sıfır konumda bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Çatının alev alev yandığı yangında büyük panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Söndürme çalışmaları esnasında yoğun dumandan dolayı bayılan bir itfaiye eri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle Karakütük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçiler İstanbul Boğazı'na sıfır konumda olan 4 katlı bir binanın çatı katında tadilat yapmaya başladı. Tadilat esnasında kaynak makinesinden sıçradığı düşünülen kıvılcımlar çatıdaki tahtalara sıçradı. Sıçrama sonucu çatıda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek katı komple sardı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer İtfaiye Grup Amirliği ve Maden ve Hacıosman itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven ile ulaştıkları çatıya dört bir yandan müdahale etmeye başladı. Binanın içerisinden de destek veren itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

İTFAİYE ERİ YOĞUN DUMANDAN BAYILDI

Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğe kapatarak güvenlik şeridi çekti. Vatandaşların şerit dışına alınmasının ardından ekipler çalışmalarına devam etti. Öte yandan çalışmalar devam ettiği esnada yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise yoğun dumandan bayıldı. Bunun üzerine arkadaşları tarafından dışarıya çıkartılan er, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erinin sağlık durumunun ise olduğu öğrenildi.

Yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları drone ile havadan da görüntülenirken, polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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