İstanbul Başakşehir - Kopenhag: 1-0 STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: William Collum, Francis Connor, David McGeachieİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 90+1 Azubuike), Aleksic, Crivelli (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: William Collum, Francis Connor, David McGeachie

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 90+1 Azubuike), Aleksic, Crivelli (Dk. 74 Robinho), BaKOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel (Dk. 89 Bartolec), Stage, Zeca, Daramy (Dk. 62 Kaufmann), Falk, Santos (Dk. 82 Fischer)GOL: Dk. 88 (P) Visca (İstanbul Başakşehir)SARI KARTLAR: İrfan Can Kahveci, Crivelli, Azubuike (İstanbul Başakşehir) - Santos (Kopenhag)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı Edin Visca'nın 88'inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada Başakşehir etkili geldi. Kopenhag yarı sahasında kazanılan topta Edin Visca, topla ilerleyerek ceza yayının hemen gerisinden şutunu çıkardı. Crivelli'ye çarpıp yön değiştiren top direkten döndü.10'uncu dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda yere seken meşin yuvarlak, kaleci Johnsson'da kaldı.30'uncu dakikada hızlı gelişen Kopenhag atağında Pep Biel pasını Daramy'e aktardı. Bu oyuncu pasını ceza sahasının hemen içindeki Santos'a çıkarırken oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.33'üncü dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Visca, pasını ceza sahası yayı üzerindeki Ba'ya çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden tek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.45'inci dakikada sol kanattan Clichy pasını, ceza sahasının hemen dışındaki Crivelli'ye çıkardı. Bu oyuncunun yay üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalaeci Johnsson'da kaldı.İlk yarı 0-0 sona erdi.60'ıncı dakikada Stage'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zeca'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.76'ncı dakikada Başakşehir çok tehlikeli geldi. İrfan Can'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Robinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.86'ıncı dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Kopenhag defansının uzaklaştıramadığı pozisyonda top Ba'nın önünde kaldı. Bu oyuncu, topla birlikte ceza sahası içerisine girdi ve Varela'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.88'inci dakikada Başakşehir golü buldu. Visca, kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı kalecinin uzandığı köşeden filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca, İstanbul Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA