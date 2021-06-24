Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vurup 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alıp kaçan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vurup 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alıp kaçan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker