Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | 3. Sayfa

Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vurup 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alıp kaçan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vurup 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alıp kaçan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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Holding binası önünde yönetim kurulu üyesini başından vurmuşlardı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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