İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Arap kentlerinde artan suç oranlarını protesto etti

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm'da Arap kentlerinde kaydedilen suç oranındaki artışı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Cuma namazı sonrası toplanan binlerce gösterici, kent merkezinden Umm el-Fahm yakınındaki ana yola yürüdü.

Filistin bayraklarının yanı sıra siyah bezler de taşıyan göstericiler, sık sık tekbir getirdi.

Göstericiler, "katilleri bulun", "işgal suçtur", "cinayetleri durdurdun" yazılı pankartlar taşıdı.

Ortak Arap Listesi Bloku'ndan bazı milletvekillerinin destek verdiği gösteriye, İsrailli birçok insan hakları savunucusu da katıldı.

Çevrede önlem alan polis, gösterinin yapıldığı ana yolu trafiğe kapattı.

Bir süre sonra göstericilerden ayrılan bir grup, Umm el-Fahm'deki polis merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Polis, yola kurduğu barikatla göstericilerin merkeze yaklaşmasına izin vermedi.

Gruptan bazıları polise taş atarken, gösteriyi organize eden görevliler taş atanlara engel olmaya çalıştı.

Görevlilerin gayretleri sonucu gerginlik büyümeden sona erdi.

"İsrail hükümetinden suçu durdurmasını ve suçluları deşifre etmesini talep ediyoruz"

Gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Umm el-Fahm Belediye Başkanı Semir Mahamid, İsrail polisinin geçen hafta kentte düzenlenen benzer gösteriye gerekçe olmaksızın sert şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Mahamid, şunları kaydetti:

"Biz tek bir neden ve basit bir taleple bu protestoyu düzenliyoruz. Biz Arap toplumunda yaygınlaşan suçu durdurma konusunda polisin ve devletin görevini yerine getirmesini istiyoruz. İsrail hükümetinden suçu durdurmasını ve suçluları deşifre etmesini talep ediyoruz. Böylece şehirlerimizi hem sosyal hem de eğitim konusunda geliştirebilelim ve projelerimizi uygulayabilelim."

Geçen yıl şiddet ve organize suç kaynaklı saldırılarda 96 İsrail vatandaşı Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail polisi, geçen hafta kentte düzenlenen benzer gösteriye sert şekilde müdahale etmiş ve Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Yusuf el-Cabbarin ile Umm el-Fahm Belediye Mahamid'in de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci