İsrailli bakanın odasındaki haritada Bozcaada ve Gökçeada'nın Yunanistan'a ait gösterildiği iddiası

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier'in, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i ziyaret etti. Görüşme sonrası çekilen fotoğrafta arka plandaki haritada, Bozcaada ve Gökçeada'nın Yunanistan'a ait gösterilmesi büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Bozcaada ve Gökçeada'nın Türkiye sınırları içinde olmadığı açıkça görülüyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen iki fotoğrafın arka planında, Bozcaada ve Gökçeada'yı Yunanistan'a aitmiş gibi gösteren harita yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük tepki toplarken, adaların Yunanistan sınırları içerisinde olduğu görüldü.

TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR

Büyükelçi ziyaret sonrasında haritanın önünde çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı. Aynı mesajı İsrailli Bakan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. İsrailli Bakan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Bakanı Natasha Philides'le yaptığı görüşmeye ilişkin basın notunda da aynı harita önünde poz verdi.

İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz sosyal medyadan paylaştığı notta, "Kıbrıs Enerji Bakanı Natasha Philides'i ağırlamaktan mutluluk duydum. Bu, İsrail-Avrupa gaz boru hattının tanıtımını, ülkeler arasındaki elektrik sisteminin bağlantısını ve Afrodit Vichy gaz rezervuarları üzerinde bir anlaşmaya varma girişimini koordine etmeye devam etmek için mükemmel bir fırsattı. İsrail ve Kıbrıs arasında enerji alanında işbirliği hiç bu kadar iyi olmamıştı!" ifadelerini kullandı.