İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, 1948 yılında İsrail işgal devletinin kurulduğu günden beri Filistin topraklarında acı, gözyaşı ve zulmün daima var olduğunu dile getirerek, İsrail'in haksız ve hukuksuz uygulamalarının her geçen gün artarak devam...

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, 1948 yılında İsrail işgal devletinin kurulduğu günden beri Filistin topraklarında acı, gözyaşı ve zulmün daima var olduğunu dile getirerek, İsrail'in haksız ve hukuksuz uygulamalarının her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da düzenlediği saldırılara ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Yenihayat, en büyük amacı Kudüs'ü Yahudileştirmek olan işgal devleti İsrail'in şehirdeki Müslüman nüfusu azaltmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.

"Kudüs'te sadece 2020 yılında 197 ev yıkıldı, 819 ev için yıkım ve tahliye emri verildi. Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kuruldu ve buraya 220 binden fazla Yahudi yerleştirildi" diyen Adem Yenihayat, şunları kaydetti:

"Bugünlerde, 1948 yılında oturdukları evlerinden çıkarılıp Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesine yerleştirilen 12 Filistinli aile düzmece mahkeme kararlarıyla tekrar evlerinden çıkarılmaya çalışılıyor. Ramazan ayının başında bu zulmü Şam kapısında protesto eden Kudüslülere polis müdahale etmiş, demir bariyerler konularak alanda oturmaları engellenmiştir. On iki gün süren direniş sonucu polis alandan çekilmek zorunda kalmıştır. Saldırganlığına devam eden işgal devleti bu sefer 7 mayıs cuma günü Mescid-i Aksa'ya girerek namaz kılan Müslümanlara saldırmış, gaz bombası ve plastik mermi kullanarak 205 kişiyi yaralamıştır. İsrail'in iflah olmaz tutumu karşısında İslam dünyasına ve tüm Müslümanlara çok önemli görevler düşmektedir. Tüm Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde olmalıdır. Kudüs'te yaşananları dikkatle takip etmeli ve Kudüs'e sahip çıkmalıdırlar. Direniş gösteren Kudüslülere daima maddi ve manevi destek vermelidirler. İsrail şunu bilsin ki zulüm sona erinceye ve Kudüs özgürleşinceye kadar elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz ve kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan