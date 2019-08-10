10.08.2019 23:18

Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi, burada yaptığı açıklamada, "Bu gösteriyi, Kurban Bayramı arifesinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir ve hastalara destek için düzenliyoruz." dedi.

Vahidi ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerinden "İsrail hapishanelerinde ihlallere maruz kalan Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması için derhal harekete geçmelerini" istedi.

Kaynak: AA