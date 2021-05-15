İsrail güçleri, Nekbe'nin 73. yıl dönümünde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere müdahale etti

İşgalci İsrail güçleri, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe Günü'nün (Büyük Felaket) 73. yıl dönümünde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen Filistinlilere tazyikli su ile müdahale etti.

İşgalci İsrail güçleri, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe Günü'nün (Büyük Felaket) 73. yıl dönümünde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen Filistinlilere tazyikli su ile müdahale etti.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail'in 1948 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri evlerinden zorla çıkararak, başka bir yere yerleştirme kararının ardından tırmanışa geçmişti. Filistinliler, İsrail güçlerinin saldırıları devam ederken, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe Günü'nün 73. yıl dönümü nedeniyle Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya geldi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, tahliye tehdidi altındaki evlerin duvarlarına resim çizerek, hakkında tahliye kararı verilen ailelerin isimlerini yazdı. Gazetecilerin mahalleye girişini engellemek isteyen İsrail güçleri, Filistinli göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Neler olmuştu?

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlatan İsrail ordusu, 13 Mayıs gecesi karadan da saldırı başlatarak şiddetin dozunu arttırdı.

Jeries Bassier/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı