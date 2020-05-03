İsrail'e gitmek isteyen Filistinli işçiler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu
03.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:52
Filistin Çalışma Bakanlığı'nın, Filistinli işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde belirlenen sınır kapılarından çalışmak için İsrail'e geçebileceklerini duyurmasının ardından, işçiler, sabah saatlerinde İsrail'e geçti.
Filistin Çalışma Bakanlığı'nın, Filistinli işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde belirlenen sınır kapılarından çalışmak için İsrail'e geçebileceklerini duyurmasının ardından, işçiler, sabah saatlerinde İsrail'e geçti. Batı Şeria'nın Ramallah ile İsrail arasındaki Nalin kontrol noktasında yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA