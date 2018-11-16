İsrail'de Erken Seçim İddiası

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in bugünkü görüşmesinin hemen ardından İsrail'in erken seçime gideceğini iddia etti.

İsrail medyası, İsrail Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennet ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinin ardından erken seçime gitme kararı alındığını yazdı. İsrail basını, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın istifasının ardından, ülkede erken seçime gidileceğini iddia etti.

"Hamas 1 yıl içinde Hizbullah kadar güçlü olacak"

İsrail hükümetinden Çarşamba günü istifa eden Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise "Gazze'yi yöneten Hamas bir yıl içinde Hizbullah kadar güçlü olacak" ifadelerini kullandı. Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki İslami Direniş Hareketi Hamas'ın, 1 yıl içinde Lübnan'da bulunan Hizbullah kadar güçlü olacağını söyleyerek, "Biz şu anda kendi ellerimizle bir canavarı besliyoruz. Bir yıl içinde Gazze'de yeni bir Hizbullah olacak" ifadelerini kullandı.

Lieberman "İsrail'in şu anki yürüttüğü siyaset tüm Hamas liderlerini güven içinde hissettiriyor" dedi. - KUDÜS