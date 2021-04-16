İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu 18 Nisan'da sona eriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu 18 Nisan'da sona eriyor

İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu 18 Nisan'da sona eriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülke genelinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun, 18 Nisan'da itibaren açık alanlarda kaldırılacağını duyurdu.

Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı
Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi
Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülke genelinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun, 18 Nisan'da itibaren açık alanlarda kaldırılacağını duyurdu.

İsrail'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyası hızla devam ederken, normalleşme yolunda bir adım daha atıldı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun, 18 Nisan'da itibaren açık alanlarda kaldırılacağını duyurdu. Edelstein, "Maskeler bizi korona virüsten korumayı amaçlıyor. Profesyoneller bunun artık açık alanlarda gerekli olmadığına karar verdikten sonra, onları çıkarmaya karar verdim" dedi.

Açık alanlarda maske takma zorunluluğunu sona erdiren bir kararname çıkarılacağını ifade eden Edelstein, kamusal kapalı alanlarda ise maske takma zorunluluğunun devam edeceğini açıkladı.

İsrail'de toplam vaka sayısı 836 bin 706'ya, toplam can kaybı ise 6 bin 314'e ulaştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Antony Blinken Vladimir Putin
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Gönül Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu 18 Nisan'da sona eriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 00:09:44. #1.15#

title