İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha Kovid-19 testi yapılacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha Kovid-19 testi yapılmasına karar verildi.
Testin ne zaman yapılacağı ve İsrail Başbakanı'nın karantinaya alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.
Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine Kovid-19 testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı.
Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA