İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına seçimden sonra devam edilecek
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İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına seçimden sonra devam edilecek

23.02.2021 03:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 03:36
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına seçimden sonra devam edilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında tanıkların 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra dinlenmesine karar verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında tanıkların 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra dinlenmesine karar verildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun yargılandığı davada tanıkların dinlemesi sürecine 5 Nisan'da başlanacağını duyurdu.

Bu kararla, son kamuoyu yoklamalarına göre koalisyon hükümetini kurmakta zorlanacağı tahmin edilen Netanyahu seçimler öncesi az da olsa nefes aldı.

Netanyahu'nun avukatları, yapılacak erken seçimleri "haksız şekilde" etkileyebileceği iddiasıyla İsrail Başbakanı hakkındaki davada sanıkların dinlenmesinin 23 Mart'tan sonraya ertelenmesi için bu ay başında mahkemeye başvurmuştu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının uzun süreceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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