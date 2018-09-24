İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Daha Öldürdü

İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşleri gösterileri sırasında İsrail askerleri sivil halkın üstüne ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi olan bir Filistinli hayatını kaybederken, 90 kişi yaralandı. Açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte mermilerin 10 sivile isabet ettiği bildirildi. Bakanlık yetkilileri, öldürülen kişinin Gazze Şeridi'ndeki Şati mülteci kampında yaşayan 21 yaşındaki Muhammed Ebu el-Sadık olduğunu açıkladı. Serbest muhabirlik yapan Muntasır es-Savvaf adlı Filistinli gazetecinin de İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün ayağına isabet etmesiyle yaralandığı öğrenildi.

Bugün 9'uncusu gerçekleştirilen İsrail'in deniz ablukasını kırma girişiminde ise Filistinliler, 15 kayık ve tekneyle 12 yıldır süren deniz ablukasını aşmaya çalıştı. Protestolar sırasında Filistinli göstericilerin elinde Türk bayrağı olması dikkat çekti.

Mart ayından bu yana süren Büyük Dönüş Yürüyüşleri'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 180'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. - GAZZE