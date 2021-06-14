İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 dükkânı yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 dükkan "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 dükkan "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından yıkıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Nablus ile Tulkerim'i birbirine bağlayan yolun üzerindeki Deyr Şeref bölgesine geldi.

İsrail makamlarının daha önce buradaki 6 ticari alanın "C" bölgesinde yer aldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle işletme sahiplerine ihtarname gönderdiğini ifade eden görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yıkım ekipleriyle aralarında terzi, oto yıkama ve tamircinin bulunduğu 6 dükkanı yerle bir ettiğini aktardı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat