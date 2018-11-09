İsrail Askerleri 1 Filistinliyi Daha Şehit Etti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 kişi şehit oldu, 37 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olduğunu, 37 kişinin de yaralandığı duyurdu. Kudra, yaşamını yitiren kişinin kimliğini Rami Kamhan (28) olarak aktararak yaralılar arasında 6 çocuğun ve 9 kadının olduğu belirtti. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana Gazze - İsrail sınırında "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı altında İsrail işgali karşıtı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin devam eden gösterilere müdahalesi sonucu ise 210'den fazla Filistinli şehit oldu, 22 binden fazla kişi de yaralandı.

(Hamad Alnajjar/İHA)