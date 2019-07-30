- İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı

İsrail, 3 yılda 20 Filistinli çocuğu hapis cezasına çarptırdı

KUDÜS - İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs'ün İsaviya beldesinde 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorguya çağırdı.

İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs'ün İsaviya beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorgulamak için karakola çağırdı. Obaid ve babasına yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verildiği bildirildi. İsrail ordusu, dün de 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi'yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırmıştı. İsrail'de geçtiğimiz 3 yıl içinde yaklaşık 20 Filistinli çocuk hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA