Isparta'da firari hükümlü operasyonla yakalandı

Isparta'da firari hükümlü, jandarma ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.S'nin merkezdeki bir adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekibi, firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

S.C.S'nin "uyuşturucu ticareti yapma" ve "yoklama kaçağı" suçlarında hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan S.C.S, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen