İspanyol milli basketbolcu Nicholls, tekrar Fenerbahçe Öznur Kablo'da
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İspanyol milli basketbolcu Nicholls, tekrar Fenerbahçe Öznur Kablo'da

01.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:15
İspanyol milli basketbolcu Nicholls, tekrar Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Laura Nicholls'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Laura Nicholls'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile sadece FIBA Avrupa Ligi maçlarında geçerli olmak üzere 2020-2021'in sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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