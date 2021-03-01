İspanyol milli basketbolcu Nicholls, tekrar Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Laura Nicholls'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile sadece FIBA Avrupa Ligi maçlarında geçerli olmak üzere 2020-2021'in sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan