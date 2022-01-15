İspanya Süper Kupa finali Tivibu'da
Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu, İspanya'nın Süper Kupa final maçı heyecanını ekranlara taşıyacağını duyurdu.
Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu, İspanya'nın Süper Kupa final maçı heyecanını ekranlara taşıyacağını duyurdu. Bu kapsamda platformun aboneleri, Athletic Bilbao – Real Madrid İspanya Süper Kupa final maçını Tivibu Spor 3 kanalından naklen izleyebilecekler.
Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile sporun nabzını tutmayı sürdürüyor. İzleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu, İspanya Süper Kupa final maçını naklen ekranlara getiriyor.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada geçen yılın İspanyol Süper Kupa şampiyonu Athletic Bilbao, zorlu rakibi Real Madrid karşısında unvanını korumaya çalışacak.
KIRAN KIRANA MÜCADELE TİVİBU SPOR 3 KANALINDA
Tivibu kanallarından naklen yayınlanan İspanya Süper Kupa yarı final maçlarında Athletic Bilbao, Athletico Madrid'i 2-1 yenerek finale çıkmaya hak kazanırken, Real Madrid Barcelona'yı 3-2 yenerek ismini finale yazdırdı.
Sporseverlere keyifli bir futbol deneyimi yaşatacak İspanyol Süper Kupa finali, 16 Ocak Pazar günü saat 21.30'da Tivibu 3 kanalından naklen takip edilebilecek.