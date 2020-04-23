İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 440 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 440 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 440 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 157'ye çıktı.

İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor. En çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da bir günde 440 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 22 bin 157'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 213 bin 24 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA