ispanya'da 838 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İspanya hükümeti, olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağının kapsamını genişleterek, zaruri olmadıkça tüm iş kollarında çalışmayı iki hafta boyunca durduracak

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artarak 6 bin 528'e çıktı. Dünyada İtalya'nın ardından Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ikinci ülke İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 838 artarak 6 bin 528'e ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com