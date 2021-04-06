İspanya Başbakanı Sanchez "yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması" vaadini yineledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya Başbakanı Sanchez "yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması" vaadini yineledi

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya Başbakanı Sanchez 'yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması' vaadini yineledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 6'sına ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılanların oranının yaz sonunda yüzde 70 olacağına ilişkin hükümetin verdiği vaadi yineledi.

Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 6'sına ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılanların oranının yaz sonunda yüzde 70 olacağına ilişkin hükümetin verdiği vaadi yineledi.

Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"En ihtiyatlı senaryoda, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19 aşılama süreci ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olacak." diyen Sanchez, mevcut durumda yaklaşık 3 milyon olan aşı yapılan kişi sayısının gelecek ay 5 milyona, haziranda 10 milyona, temmuzda 25 milyona ve ağustos sonunda 33 milyona ulaşacağını söyledi.

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlanacağını vurgulayan Sanchez, "Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen firmalarından nisan ve haziran arasında İspanya'ya 38 milyon doz aşı gelmesi öngörülüyor. Bu sayı eylül sonuna kadar 87 milyon dozu bulacak. Şimdiye kadar gelen aşılardan 3,5 kat daha hızlı aşı gelecek. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren en büyük hedef aşı olmak, aşı olmak ve aşı olmak olacak." ifadelerini kullandı.

Sanchez, diğer yandan salgından dolayı 25 Ekim 2020'den itibaren uygulanan olağanüstü halin (OHAL) öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırılacağını açıkladı.

Sanchez ayrıca, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarının öngörüldüğü gibi tamamlanması halinde bunun ekonomideki etkilerinin de olumlu olacağını, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İspanya'daki 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini, ocak ayına göre yarım puan artırarak yüzde 6,4'e çıkardığını ifade etti.

İspanya Başbakanı, ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip turizm sektörünün canlandırılması için Kovid-19 aşısı olanlara verilmesi öngörülen "yeşil pasaportun, ücretsiz ve tüm dünyada geçerli olacağını" ifade etti.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan ve üçüncü dalganın başlayacağına ilişkin ilk işaretlerin gelmeye başladığı İspanya'da bu zamana kadar 3 milyon 311 bin 325 vaka tespit edilirken, 75 bin 783 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya Başbakanı Sanchez "yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması" vaadini yineledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:09:57. #1.14#
title