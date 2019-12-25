İsmet İnönü vefatının 46. yılında mezarı başında anıldı

25.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:10

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 46'ncı yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziye dilekleri iletildi.

Kaynak: AA