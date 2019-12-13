İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan

13.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:53

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kendi evimizde bugüne kadar kazandığımız maçların moraliyle ve taraftarımızın da bize vereceği destekle beraber Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan antrenmanda mavi-yeşilliler, Kasımpaşa maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İç sahada oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirten Kartal, "Her haftayı maç maç düşünüyoruz. Bu hafta kendi evimizde Kasımpaşa'yla oynayacağız bu maçı kazanmak istiyoruz. Kendi evimizde bugüne kadar kazandığımız maçların moraliyle ve taraftarımızın da bize vereceği destekle beraber buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bu maça kenetlendik. Kendi evimizde kazanarak puan olarak biraz daha yukarılara doğru tırmanıp kalan son 2 maçada en iyi şekilde hazırlanıp devreyi en güzel şekilde kapatmak istiyoruz" diye konuştu."BİZ HERKESE ADALET İSTİYORUZ"Hakemlerin adaletli ve dürüst olmasını isteyen Kartal "Bizim kadro kalitemiz, kadro derinliğimiz belli. Ne kadar bütçe ile bu takımın kurulduğu da belli. Bir sezonda bir takım için 1 maç, 2 maç, 3 maç, bazı hatalar olabilir bunu tolere edebilirsiniz ama daha devre bitmeden 3-4 hafta kala 6 maçta sizin aleyhinize hakem hataları oluyorsa bu birazcık düşündürücü. Sonuçta biz teknik direktörler, futbolcular yönetimle beraber herkes elinden geleni yapıyor. Taraftarlarımız da bize çok güzel destekler veriyor. Ama burada futbolun önüne bazı şeyler geçiyorsa bizim yapacağımız bir şey yok. Biz herkese adalet istiyoruz. Bu işin bir standardı varsa bu standardın herkese aynı mesafede olmasını, herkes için aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz. Benim sadece istediğim bu" şeklinde konuştu."DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Hakemlerin daha dikkatli olduğunu ancak burada standardın uygulanması gerektiğini söyleyen Kartal, "Çünkü bakıyorum birkaç hafta önce penaltı bize veriliyor VAR'a gidiliyor iptal ediliyor, aynı pozisyonu başka takıma aleyhimize penaltı verilebiliyor. Gol atıyoruz VAR'a bile gidilmiyor, golümüzü iptal ediliyor ama aynı şekilde başka bir maçta o gol aleyhimize verilebiliyor. Hakemlerde hata yapabilir onlar da insandır ama bunun bir standardı var. Bu standardın herkese eşit ve adaletli bir şekilde olmasını istiyorum. 6 maç çok fazla oldu bize. Artık bizim de dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen rica ediyorum kendi evimizde de deplasmanda da adaletli olsunlar, dürüst olsunlar, gördüklerini çalsınlar. Biz zaten onları her maçtan sonra tebrik ediyoruz. Biz artık Kasımpaşa maçını odaklandık bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA