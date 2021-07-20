Islamic Relief Türkiye, Suriye'de 80 bin kişiye kurban eti ulaştırdı
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Islamic Relief Türkiye, Suriye'de 80 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

Islamic Relief Türkiye, Suriye'de 80 bin kişiye kurban eti ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief Türkiye) Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki iç savaş mağduru 80 bin sivile kurban eti dağıttı.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief Türkiye) Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki iç savaş mağduru 80 bin sivile kurban eti dağıttı.

Vakfın Basın Koordinatörü Mecdi Salmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban eti dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Geçen yılki bayramda Suriye'deki 9 kampta 70 bin kişiye ulaşıldığını belirten Salmanoğlu, "Vakıf olarak bu yıl İdlib ve Halep bölgelerindeki 44 kampta 80 binden fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttık." dedi.

Salmanoğlu, Uluslararası İnsani Yardım Vakfının yıl boyunca yerinden edilenlerin yaşadığı bölgelere eğitim, gıda, sağlık gibi birçok alanda yardım ulaştırdığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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