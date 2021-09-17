İskenderun'da şiddetli yağış; yolları su bastı - Haberler
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İskenderun'da şiddetli yağış; yolları su bastı

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel
İskenderun'da şiddetli yağış; yolları su bastı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün akşam başlayıp, gece de etkili olan şiddetli yağmur, su taşkınlarına neden oldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün akşam başlayıp, gece de etkili olan şiddetli yağmur, su taşkınlarına neden oldu. Yolları bu basarken, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

İskenderun'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de etkisini sürdüren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su taşkınları meydana gelirken, yolları su bastı. Adana yolunda trafik, durma noktasına geldi, yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. İskenderun alt geçidi de bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi olurken, yağışın durmasının ardından su basan yerlerde temizlik çalışması başlatıldı.


İskenderun'da şiddetli yağış; yolları su bastı

İskenderun'da şiddetli yağış; yolları su bastı

İskenderun'da şiddetli yağış; yolları su bastı

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Son Dakika Haberleri
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Haber: İskenderun'da şiddetli yağış; yolları su bastı - Haberler
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