İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı
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İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı

04.11.2020 19:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:10
İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi'nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi'nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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